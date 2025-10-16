Santé : le Satsus en grève de 48h, les mercredi 15 et jeudi 16 octobre 2025

Le Syndicat autonome des techniciens supérieurs de santé (Satsus) a annoncé une grève de 48h, prévue les mercredi 15 et jeudi 16 octobre 2025. Ses membres dénoncent le retard dans leur reclassement et accusent les autorités de ne pas avoir donné suite à leurs doléances.



Selon le syndicaliste et membre du Satsus, Famara Ibrahima Ndiaye, ils revendiquent un seul point « le reclassement des techniciens supérieurs de santé. » M. Ndiaye a ajouté qu’ils travaillent « aux côtés des spécialistes médicaux dans tous les services : blocs opératoires, laboratoires, kinésithérapie, ophtalmologie, dialyse, entre autres », a informé L’observateur.



« Cela fait des années que nous réclamons ce reclassement. Les nouvelles autorités ont certes posé des actes, mais le décret tarde toujours » a concl M. Ndiaye.

