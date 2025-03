Santé : le ministre Ibrahima Sy, annonce une perspective de recrutement de 3000 à 4000 agents entre 2025 et 2029

Le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Dr Ibrahima Sy a annoncé une perspective de recrutement de 3000 à 4000 agents de santé entre 2025 et 2029, dont plus de 60 % seront des personnels médicaux et paramédicaux. Il a fait la révélation ce dimanche sur la RTS, lors de son passage à l’émission Point de vue.

Dr Ibrahima Sy a précisé que les autorités travaillent à définir les modalités de ce recrutement et que « l’information a été partagée avec les autorités, et elles vont analyser ce qui est faisable, comme cela a été fait dans le secteur de l’éducation ».



Le ministre qui a souligné que l’emploi dans le secteur de la santé ne doit pas être limité à la fonction publique a rappelé l’importance d’investissements privés dans le domaine hospitalier. Selon lui, le développement d’hôpitaux privés de haut standing pourrait réduire le flux des patients sénégalais qui se rendent en Tunisie, en Turquie ou au Maroc pour des soins médicaux spécialisés.



« Beaucoup de Sénégalais se soignent à l’étranger dans des hôpitaux privés. C’est un modèle que nous devons encourager ici, afin d’offrir des soins de qualité à des coûts accessibles, cela permettra de réduire le tourisme sanitaire vers ces pays », a soutenu M. Sy.



« Il faut repenser les mécanismes de motivation et transformer certains avantages en postes budgétaires durables. L’augmentation des salaires pourrait être une solution pour stabiliser et dynamiser le personnel hospitalier », a-t-il ajouté.