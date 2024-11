Santé : le ministre double les primes de garde des internes et médecins en spécialisation qui passe de 7.500 à 15.000 milles FCFA

Le ministère de la Santé et de l’Action Sociale a décidé de prendre des mesures pour améliorer les conditions de travail des internes et des médecins en spécialisation dans les Établissements Publics de Santé (EPS). Cette initiative intervient après plusieurs rencontres entre le Collectif des Médecins en Spécialisation (Comes), l’Association des Internes et Anciens Internes des Hôpitaux, et les autorités compétentes.



Actuellement, les gardes dans certains Établissements publics de santé (EPS) sont rémunérées à un montant de 7 500 francs CFA, une situation jugée insuffisante par les professionnels concernés. Face à cette réalité, "le ministère recommande une revalorisation des primes de garde, avec des tarifs fixés à : 15 000 francs CFA les jours ouvrables, 20 000 francs CFA les week-ends", indique le ministre de la Santé et de l'action sociale Dr Ibrahima Sy.



Selon le circulaire parvenu à PressAfrik, "cette harmonisation vise à aligner les EPS sur les établissements qui appliquent déjà ces montants, offrant ainsi une meilleure reconnaissance aux efforts des internes et des médecins en spécialisation, qui jouent un rôle crucial dans la prise en charge des patients et le fonctionnement des hôpitaux."



Les directeurs des EPS sont invités à soumettre cette proposition à l’examen de leurs Conseils d’Administration pour validation. Selon le ministère, "cette mesure s’inscrit dans une démarche visant à instaurer des solutions durables pour garantir un service hospitalier efficace et performant."