Le tribunal de grande instance de Mbour a condamné Amadou Sarang Diallo à six mois de prison avec sursis et à une amende de cent mille francs (100.000F) l’issue de son audience de ce jour. Seydi Gassama, directeur exécutif d’Amnesty International au Sénégal, qui donne l’information a déclaré que « la justice sénégalaise n'a pas commis à son encontre les torts qu'elle a faits à l'étudiant Saer Kébé et à l'imam Ibrahima Séye de Kolda ». Il a ajouté que la « critique contre le gouvernement de l’État d’Israël ou les guerres menées par les États-Unis au Moyen-Orient, en violation du droit international, ne peut être un crime, encore moins une apologie du terrorisme ou un acte terroriste ».



Pour rappel, le prévenu avait été interpellé par la Division des investigations criminelles (DIC) et placé en position de garde à vue à la suite d'une publication vidéo sur les réseaux sociaux contestant la participation d'athlètes israéliens aux Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) de Dakar 2026.