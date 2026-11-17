L’équipe nationale des moins de 23 ans du Sénégal s’est imposée sur le score de 3 buts à 1 face au Soudan du Sud, à l'occasion du match retour du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) U23 2027.



Grâce à ce succès, les Lionceaux valident leur billet pour l'étape suivante de la compétition. Ils croiseront le fer avec le Maroc lors du prochain tour qualificatif, programmé en mars 2027.



