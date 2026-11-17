Pour la première fois depuis près d'un mois, l'archipel espagnol des Canaries a enregistré 24 heures sans aucune arrivée d'embarcations de migrants (cayucos), selon un bilan rapporté ce mardi 17 novembre 2026 par l'agence de presse espagnole EFE. Cette accalmie offre une bouffée d'oxygène temporaire aux services de secours, soumis à une pression continue depuis le début du mois, période durant laquelle plus de 11 000 personnes ont débarqué sur les côtes de l'archipel.



La dernière opération de sauvetage remonte à lundi aux alentours de 17 heures : le service espagnol de sauvetage maritime a intercepté et conduit au port de La Restinga, sur l'île d'El Hierro, une embarcation transportant 112 passagers. Au total, 358 migrants — dont 17 femmes et quatre mineurs — ont atteint les Canaries sur la seule journée de lundi.



Un week-end marqué par des chiffres records



Ce répit de courte durée intervient au lendemain d'un week-end exceptionnellement dense sur le plan migratoire. Entre samedi et dimanche, 23 pirogues ont été secourues ou interceptées, avec 3 047 personnes à leur bord. L'île d'El Hierro, principale porte d'entrée de cette route atlantique, a absorbé l'essentiel de ces flux, contraignant les autorités à organiser le transfert maritime de 550 migrants vers l'île voisine de Tenerife afin de désengorger les structures d'accueil locales.



Déploiement d'un hôpital de campagne à El Hierro



Face à l'ampleur de la crise humanitaire et sanitaire, le président du gouvernement régional des Canaries, Fernando Clavijo, a annoncé l'installation prochaine d'un hôpital de campagne sur l'île d'El Hierro pour renforcer la prise en charge médicale des arrivants.



Pour soutenir ce dispositif d'urgence, Madrid devrait débloquer une enveloppe globale de 5 millions d'euros. Ce financement sera réparti à hauteur de 3 millions d'euros pour couvrir les dépenses de santé engagées par l'exécutif canarien, et de 2 millions d'euros alloués directement au conseil insulaire (Cabildo) d'El Hierro pour répondre aux besoins sociaux et économiques immédiats.



Si cette parenthèse de 24 heures soulage momentanément les équipes mobilisées sur le terrain, l'inquiétude reste vive quant à la poursuite de ces traversées périlleuses dans l'Atlantique.