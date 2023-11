Santé : vers une hausse des frais d’hospitalisation dans le privé

Les établissements privés de santé communément appelés « Cliniques » sont dans l’obligation de rajouter la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les prestations d'hospitalisation des malades, sur la location de chambre et autres commodités hospitalières. "Aujourd'hui, chaque clinique a l'obligation de refaire ses déclarations de TVA à partir du 1er janvier 2023" pour ne pas "subir un redressement fiscal », signale Dr Diop.



Suspendue en 2011, la mesure, qui était classée dans les exonérations d'ordre social, a été réintroduite par la loi de finances 2023, entraînant 10 % de plus sur les frais d'hospitalisation. Seuls les soins sont exonérés de TVA.



Le président du syndicat des médecins du privé, Dr Abdoul Kane, qui s’est confié à L’Obs révèle que : « L'année dernière, il y avait les concertations sur la cherté de la vie, on avait décidé de baisser les loyers, les prix de certains produits et prestations. Parmi ces prestations, on avait inclus les frais de la santé. L'État nous avait conviés à une discussion pour voir comment réduire les coûts de prestations de services pour les populations. Quand on est dans cette dynamique, on ne peut pas comprendre qu'on revienne nous dire qu'il faut rajouter une TVA. »



Le médecin, qui dénonce une "incohérence totale", souligne que le patient qui payait 50 000 F CFA, par jour, pour la chambre individuelle, devra débourser 5 000 F CFA supplémentaires, avec la nouvelle taxation. Cependant, poursuit-il, "les tarifs varient, selon le niveau des chambres, de 40 000 à 60 000 F CFA."

Pour ce qui des chambres à deux, les coûts varient entre 30 000 et 35 000.