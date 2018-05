Saourou Sène SG Saems : «Le protocole d’accord, nous l’avons jugé pertinent»

Le bras de fer entre les syndicats d’enseignants et le gouvernement du Sénégal est désormais dépassé. Les deux parties ont signé un protocole d’accord dans la nui t du lundi au mardi à la primature mettant fin aux mots d’ordres de grève. Selon Saourou Sène, l'un des signa taires : «Le document qui a été finalisé et qui constitue le protocole d’accord, nous l’avons jugé pertinent. C’est la raison pour laquelle l’ensemble des organisations du G6 l’on signé. Et dans ce document, il a été cautionné l’ensemble des points sur lesquels nous avions de fortes préoccupations pour le système éducatif Sénégal».



Hormis, la signature du protocole, le gouvernement a pris d’autres engagements, informe- t-il. «Nous avons également interpellé le gouvernement du Sénégal sur la question des ponctions qui ont été opérées sur les salaires des enseignants. Mr le Premier ministre a pris l’engament de travailler en rapport avec le ministre de l’Education et celui du Budget pour que nous puissions aller vers l’apurement de ces ponctions qui ont été opérées », a laissé entendre le SG du Saems.



Il ajoute «Concernant, les sanctions de 2016, le gouvernement a pris la décision de les effacer dans les dossiers des collègues concernés. Concernant, les recalés du CNEPS de Thiès, là également, le gouvernement a pris la décision d’aider à ce que ces derniers puissent reprendre leur examen».

Les syndicalistes sont également «satisfaits du relèvement de l’indemnité substantiel de logement des enseignants à 100 000 francs CFA. Mais, le plus important pour nous, c’est la question des lenteurs administratives, nous sommes satisfaits du dispositif qui est mis en place. Mais, également, de l’engagement que le gouvernement a pris pour qu’ensemble nous puissions engagés l’étude sur le système de rémunération pour arriver aux correctifs nécessaires pour avoir un système de rémunération enlevé de toutes les unicités et de toutes les injustices ».