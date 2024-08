Sapeurs-pompiers : Keur Massar accueille son centre d'incendie et de secours

Keur Massar vient d'acquérir son centre de secours et d'incendie, nous apprend l'agence de presse sénégalaise (APS). La cérémonie d'inauguration a eu lieu ce vendredi dans ladite commune, en présence du ministre de l'Intérieur Jean Baptiste Tine. Cette infrastructure de proximité va permettre, de l'avis du ministre de l'Intérieur d'être "au plus près des populations pour, dans le cadre de la sécurité civile, raccourcir les délais d’intervention, mitiger les conséquences des sinistres et, lorsque la vie des gens est en jeu, (…) pouvoir les rattraper le plus rapidement possible".



Cette brigade en plus d'être une infrastructure de proximité, elle répond à un nouveau "concept de mise en place d'un poste intégré d'incendie et de secours", fait savoir le Général Tine. "D ’ autres unités de ce type seront implantées sur l’ensemble du territoire national, aussi bien pour les sapeurs-pompiers que pour la police, mais aussi la gendarmerie nationale", a-t-il ajouté.



Avec cette nouvelle brigade, c'est toute la population de Keur Massar qui pousse un ouf de soulagement. Car dans leurs interventions les sapeurs pompiers quittaient Dakar pour se rendre dans cette commune.