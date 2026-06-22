Saraya : 1 orpailleur étranger de 32 ans tué dans l'effondrement d'un puits clandestin

Un orpailleur de nationalité étrangère a perdu la vie dans le département de Saraya à la suite de l’effondrement d’un ancien puits abandonné et exploité clandestinement. L'information a été rapportée ce mardi par une source sécuritaire. Le drame est survenu dans une ancienne exploitation aurifère située entre les villages de Saïenssoutou et Bondala, dans la commune de Missirah Sirimana.



Le chef du village de Khassaguiri a signalé l'accident aux autorités locales après avoir été informé par un habitant. « La victime, de nationalité étrangère, est âgée d’environ 32 ans et exerçant l’activité d’orpaillage dans la zone de Saïenssoutou », a renseigné la source sécuritaire.



Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de cet accident. Ce drame relance le débat sur les risques liés à l’exploitation clandestine des anciens sites d’orpaillage dans cette zone.