Saudi Pro League : Ronaldo blessé à quatre jours du match Al Hilal-Al Nassr

Cristiano Ronaldo s'est blessé lors du match nul (0-0) de la Ligue des champions asiatique entre Al Nassr et Persepolis et est incertain pour le déplacement de vendredi sur la pelouse d'Al Hilal.

Le Portugais est sorti touché au cou à une dizaine de minutes de la fin de la rencontre après un choc avec le gardien de Persepolis.



« Le staff médical est en train d'étudier l'étendue de la blessure, ce n'est pas facile... Le staff médical va faire son travail, en soumettant le joueur à des séances de récupération, et nous espérons qu'il sera prêt à participer au prochain match », a déclaré Luís Castro, l'entraîneur d'Al Nassr, à la fin d'un match marqué par le geste de fair-play du quintuple Ballon d'Or en signifiant à l'arbitre qui venait de lui accorder un penalty qu'aucune faute n'avait été commise sur lui.