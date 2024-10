Saudi Pro League : Sadio Mané signe un doublé contre Al Oruba

Sadio Mané continue d'enchaîner les buts. Auteur d’un doublé, l’attaquant sénégalais a grandement contribué à la victoire de son équipe Al-Nassr contre Al Oruba (3-0) ce samedi, lors de la 6e journée de la Saudi Pro League.



L’attaquant des « Lions » a inscrit ses deux premiers buts de la saison en championnat. D’abord à la 29e minute, après une passe décisive de Cristiano Ronaldo dans la surface, il place une frappe imparable dans un angle fermé pour tromper le gardien d’Al Oruba (2-0).



Ronaldo avait lui-même ouvert le score plus tôt, sur penalty à la 17e minute. Puis, à la 71e minute, sur un centre de Nawaf Boushal, Mané reprend une volée au second poteau, scellant ainsi la victoire (3-0).



Avec quatre buts et trois passes décisives lors de ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues, Mané affiche une excellente forme à l’approche des matchs de qualification pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025, où le Sénégal affrontera le Malawi les 11 et 15 octobre.



L’ancien attaquant de Liverpool occupe également la deuxième place au classement des meilleurs passeurs de la Saudi Pro League, avec cinq passes décisives, derrière Moussa Diaby (7 passes).



Cette victoire permet à Al-Nassr d’enregistrer une troisième victoire consécutive, consolidant ainsi sa troisième place au classement avec 14 points, à une unité du leader provisoire Al-Hilal de Kalidou Koulibaly, qui joue ce samedi dans la soirée face à Al-Ahli de Edouard Mendy.