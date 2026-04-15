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Saudi Pro League : avec une nouvelle victoire, Al Nassr de Sadio Mané s'envole vers le titre



Saudi Pro League : avec une nouvelle victoire, Al Nassr de Sadio Mané s'envole vers le titre
Dans la douleur, Al-Nassr a assuré l’essentiel en battant Al-Ettifaq (1-0), ce mercredi en match avancé de la 29e journée de Saudi Pro League. Les coéquipiers de Sadio Mané en profitent pour prendre le large en tête de la Saudi Pro League et se rapproche du titre.
 
Les partenaires de Sadio Mané de prennent provisoirement 8 points d’avance sur Al-Hilal (2e, 68 pts) et 10 sur Al-Ahli (3e, 66 pts).
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Moussa Ndongo

Mercredi 15 Avril 2026 - 23:26


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