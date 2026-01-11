«Sauver la démocratie au Tchad», une nouvelle coalition de l’opposition créée à Ndjamena

Les responsables de cette alliance disent vouloir faire front commun contre ce qu’ils qualifient de « dérives » du système en place. La coalition promet de recourir à tous les moyens légitimes pour porter la voix du peuple tchadien. Elle dénonce la réduction des espaces politiques, le processus électoral de 2024 jugé contesté, les arrestations arbitraires visant des acteurs politiques et de la société civile, ainsi que la répression des médias et des voix dissidentes.



Joint par RFI, Izadine Ahmat Tidjani est le coordonnateur de cette coalition : « Le Tchad a connu une transition de 2021 à 2024. Après cette transition, on a connu un déficit démocratique. Ce déficit démocratique est marqué par des élections truquées, ce qui a affaibli, d'une manière générale, la démocratie dans notre pays et, également les institutions du pays.



« Restrictions des libertés »

« Il y a également les restrictions des libertés. Nous avons dénoncé l’ordonnance 009 qui empêche, jusqu’à ce jour, les réunions. Au Tchad aussi, les droits de l’homme sont bafoués. Pas plus tard qu’avant-hier, il y a eu l’arrestation du président du SIET [ Djimoudouel Faustin, président du Syndicat indépendant des enseignants du Tchad ]. »



« Il y a également les exclusions politiques. La coalition va proposer des pistes de solution, surtout sur les plans sociaux, économiques et politiques, énumère encore Izadine Ahmat Tidjani. Sur le terrain, la coalition va dénoncer les irrégularités et les abus du pouvoir ; informer les citoyens sur leurs droits et les enjeux politiques. »