Scandale Aser : la réaction de Birahim Seck qui recadre Sonko

L'image était captivante. Hier, au méga meeting du parti Pastef à Dakar Arena, Ousmane Sonko s'adressant à Jean Michel Sene DG de l'Aser avait publiquement vanté le mérite et l'intégrité du jeune DG. Monsieur Sonko avait lavé à grande eau le tout nouveau DG de ce scandale à coût de milliards de Francs CFA qui avait éclaboussé la boîte.



Ce geste, le patron du forum civil Birahim Seck ne le voit pas d'un bon oeil. Dans un poste sur son compte X, monsieur Seck en ces propos s'est adressé à Ousmane Sonko : "M.O. Sonko, pas vous! Le scandale dit de l'Aser est consommé depuis que le DG a accepté à "renégocier" sur des irrégularités de surfacturations constatées. Des infractions, on les sanctionne on ne cherche pas à les effacer ou corriger par une quelconque "renégociation".