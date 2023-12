Scandale à la pouponnière de Keur Yermandé: l’avocat de Ndella Madior Diouf annonce la prolongation de sa garde à vue

Ndella Madior Diouf va passer le week-end aux mains des limiers. Arrêtée depuis jeudi, elle va passer la nuit de ce vendredi au commissariat de Dakar Plateau. Une information livrée par son avocat, qui a tenu à donner, dans les colonnes de L'Observateur, la version de sa cliente.



"Je précise que ma cliente est présentement dans les locaux de la Sureté urbaine. Et je salue le professionnalisme de la commissaire qui est en train de suivre le dossier et qui a posé les questions pertinentes auxquelles ma cliente a répondu", a indiqué Me Aboubacry Barro, avocat de Ndella Madior Diouf.



Qui poursuit: "Sans pour autant entrer dans le fond de l’affaire, ma cliente a toujours clamé son innocence et a toujours mis en avant sa volonté de venir en aide à des personnes en danger".



Pour ce qui est de la dame qui a déposé une plainte contre sa cliente, la robe noire indique que la plaignante a déclaré qu’elle a confié son enfant à Ndella Madior Diouf, car elle n'avait pas les moyens. "Elle n’a pas eu l’enfant dans les liens du mariage. Donc ayant peur de l’entourage et ayant eu honte, elle était désemparée. Sur ce, Ndella a voulu apporter son aide et assister une personne en danger", dit-il.



Mais, chemin faisant, la maman a voulu récupérer son enfant. Et elle l'a signifié à Ndella Madior Diouf. "Ma client a dit "il n’y a pas de problème, tu peux le récupérer à tout moment. Mais il faut qu’on y mette les formes", affirme Me Barro.



D’après l’avocat, cela n’a pas plu à la femme qui est ensuite partie à la police porter plainte contre Ndella Madior Diouf qui sera transférée au commissariat de Dakar Plateau où elle passera le week-end en garde à vue.