Scandale financier dans une banque: l'épouse d’un célèbre musicien pompe les comptes de deux chefs d’agence

Une épouse d’un célèbre musicien de ce pays est au cœur d’un scandale financier. Employée dans une grande banque de la place, elle est accusée d’avoir volé, dans les comptes de deux chefs d’agence de transfert d’argent, plusieurs millions de F Cfa.



Selon le journal « Les Echos », l’affaire a suscité des grincements de dents et pollue présentement l’atmosphère au sein de l’établissement financier de renommée internationale. La mise en cause, selon le quotidien, se procurait des documents appelés « brouillards » et les chèques vierges de ces partenaires de la banque, qu’elle remplissait au nom des deux chefs d’agence avec une imitation parfaite de leurs signatures respectives, avant de puiser dans les caisses, ce trois ans durant.



Son modus opérandi a été démasqué le jour où un message faisant état d’un retrait de 20 millions a atterri dans le téléphone portable d’une des victimes. Démasquée, l’épouse du musicien passe à table et demande des excuses après avoir rendu l’argent qu’elle avait gardé dans son sac.



Après l’acte délictuel d’un de ses agents, la direction générale de la banque concernée a convoqué d’urgence une réunion restreinte avec un nombre limité de hauts cadres et a décidé de gérer l’affaire en interne demandant à ses agents de se taire.