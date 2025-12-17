CAN 2025 : le Président Diomaye Faye remet le drapeau aux "Lions" et fixe l’objectif de la deuxième étoile

Le chef de l’Etat, Bassirou Diomaye Faye, a remis, ce mercredi, le drapeau national à l’équipe nationale de football, en partance pour la Coupe d’Afrique des nations (CAN) qui démarre le dimanche 21 décembre 2025 au Maroc. Le chef de l’État a exhorté les « Lions » à faire preuve de combativité et d’unité pour décrocher une deuxième étoile continentale.



« Chers Lions vous portez les espoirs de toute une nation. Vous partez au Maroc à la quête d’un nouveau titre continental. Ayez en bandoulière la noblesse, la combativité et la foi qui font l’âme du Sénégal », a déclaré, le Président Bassirou Diomaye Faye.



Affichant clairement les ambitions nationales, le Président a ajouté : « Pour cette CAN Maroc 2025, notre objectif est sans ambiguïté : conquérir une deuxième étoile et ouvrir une nouvelle page de l’histoire du Sénégal au Panthéon du football africain ».



Le chef de l’État a également insisté sur la solidarité et la cohésion du groupe, appelant les hommes du sélectionneur Pape Thiaw à rester soudés. « Restez unis par le même objectif : jouez ensemble, combattez ensemble pour en définitive triompher ensemble ».



Enfin, Bassirou Diomaye Faye a appelé les supporters sénégalais à l’unité et à rester soudés derrière l’équipe nationale tout au long de la compétition.



Basés dans la ville de Tanger, les coéquipiers de Sadio Mané y disputeront leurs matchs de poule le 23 décembre contre le Botswana, le 27 décembre contre la RD Congo et le 30 décembre contre le Bénin.



Les Lions vont effectuer la dernière séance d’entraînement ouverte au public, jeudi, au Stade Léopold Sédar Senghor de Dakar, à 17h30.



Ils quittent vendredi Dakar pour le Maroc, en vue de la Coupe d’Afrique des nations 2025 (21 décembre 2025-18 janvier 2026).