Scandale financière à Orange Money : un ex agent condamné à 6 mois de prison pour "escroquerie"

Condamné à 6 mois de prison ferme par le juge des flagrants délits de Dakar, Lat Grand Ngom, un ancien agent de la Sonatel avait été escroqué de la somme de 1.074.700 à un commerçant.



Licencié par la Sonatel pour des faits d'escroquerie qu'il avait commis au préjudice de clients, Lat Grand Diop n'avait pas restitué l'appareil appelé "téléphone nomade" qu'il avait reçu de l'entreprise dans le cadre de ses fonctions. C'est ainsi qu'il se servait de ledit appareil pour accéder et vider les comptes de Wave et Orange money des gens. Il a eu à vider le compte de trois commerçants de ces opérations.



Malgré ces réquisitions qui l'ont accablé, Lat Grand Diop a nié les faits, devant le juge du tribunal des flagrants délits de Dakar où il été traduit pour accès frauduleux dans un système informatique et escroquerie.