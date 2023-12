Scandale présumé de contrat minier : Aminata Touré demande la mise en place d’une commission d’enquête parlementaire

Aminata Touré a demandé la mise en place d’une commission d’enquête de l’Assemblée nationale pour mettre en lumière les allégations de Me Moussa Diop qui aurait cité le Président Macky Sall, l’ancien ministre des Mines Aly Ngouille Ndiaye et de l’homme d’affaires Jean-Claude Mimran dans une affaire d’attribution d’un contrat d’exploitation d’une mine de diamant au Sénégal.



« L’avocat Moussa Diop inscrit au Barreau de Paris a porté sur la place publique des informations troublantes relatives au diamant au Sénégal et à l’achat d’armement », a écrit la candidate de la coalition "Mimi 2024" sur son compte X.



Qui ajoute : « Une commission d’enquête de l’Assemblée nationale doit être immédiatement mise sur pied avec la collaboration entière du Gouvernement afin de clarifier ces allégations graves pour l’équilibre et la stabilité de notre pays ».