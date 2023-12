Scandale présumé révélé par Me Moussa Diop : Guy Marius Sagna saisit l’assemblée nationale

L’affaire de l’exploitation de diamants révèlée par Me Moussa Diop lors d’une conférence de presse, en fin de semaine, continue d’alimenter les débats. Le candidat déclaré à la présidentielle de 2024 a brandi des documents, majoritairement des courriers “confidentiels” échangés entre le 1er décembre 2016 et le 8 février 2018, qui impliqueraient Aly Ngouille Ndiaye en tant que ministre des Mines et des Énergies, Jean Claude Mimran, homme d’affaires, et le président Macky Sall.



Le député de Yewwi Askan Wi, Guy Marius Sagna dit avoir porté l’affaire devant l’Assemblée nationale du Sénégal. « J’ai déposé aujourd'hui lundi 11 décembre 2023 une proposition pour la mise sur pied d'une commission d'enquête parlementaire pour édifier l'Assemblée nationale et l'opinion publique sur les allégations de Me Moussa Diop relatives à des permis d'exploration et d'exploitation d'une mine de diamants impliquant l'ancien ministre Aly Ngouille Ndiaye, le Président de la République Monsieur Macky Sall et l'homme d'affaires Jean-Claude Mimran en violation de l'article 25 de la constitution du Sénégal », a-t-il écrit sur sa page Facebook.