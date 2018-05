Scandaleux !!! La vidéo du véhicule de police qui fonce sur les étudiants

Devant l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, un véhicule de police fonce directement et avec une vitesse et une violence inouïe sur plusieurs étudiants sortis pour manifester leur colère et leur solidarité à leurs camarades de l'UGB, suite à la mort par balle de Mohamed Fallou Sène... Regardez !!!