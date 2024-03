Scrutin du 24 mars 2024 : Doudou Ka et Aliou Mamadou Dia félicitent Bassirou Diomaye Faye

Résilience ou évidence, en tout cas des candidats à la présidentielle de l’élection présidentielle ont félicité leur adversaire et estime se plier à la volonté du peuple qui selon eux a déjà choisi Diomaye comme 5e président du Sénégal. Ce suite à la délibération des résultats provisoires dans certains centres de vote à l’intérieur du pays et dans la diaspora.



« Monsieur le Président, Cher Diomaye au vu des résultats sortis des urnes, compilés à notre niveau, les électeurs sénégalais dans une très large majorité, vous avez choisi pour présider aux destinées de notre cher pays. Cette volonté à la fois citoyenne mais surtout divine, est le résultat de notre engagement commun et déterminé à défendre l'État de droit, la démocratie et la justice, mais aussi à instaurer une gouvernance au service exclusif de nos populations. Je voudrais vous féliciter chaleureusement pour votre combativité, votre foi qui ont conduit à cette belle victoire. Qu'ALLAH SWT vous accompagne dans cette noble mission au service d'un Sénégal stable, uni et prospère dans une Afrique en plein essor ! Aliou MamadouDIA », a soutenu le candidat à la présidentielle du parti PUR.



Dans la même lancée, Doudou Ka, ancien ministre de l'Économie et du Plan et membre de la coalition Benno Bokk Yakaar estime que « Le peuple sénégalais a décidé de confier sa destinée au Président Bassirou Diomaye Faye. Il a voté pour l'alternance en l'élisant 5ème Président de la République du Sénégal ce dimanche 24 mars 2024. Aujourd'hui, notre pays vient encore une fois de démontrer à la face du monde qu'il était une véritable démocratie, une République solide et un État de droit exemplaire. Dans le jeu démocratique, le peuple souverain reste le seul et unique arbitre. Je tiens à présenter mes plus vives félicitations au nouveau Président de République élu Bassirou Diomaye Faye ainsi qu'à toutes celles et tous ceux qui ont porté leur suffrage sur lui pour ouvrir un nouveau chapitre de l'histoire politique sénégalaise. Notre candidat Amadou Ba a fait une belle campagne. Nos militants de la Coalition Doggu pour le Grand Sénégal ont été mobilisés partout à travers le Sénégal. Qu'ils en soient ici remerciés chaleureusement », a-t-il indiqué via un post sur son compte X.