Scrutin24Fevrier: A la mi-journée, la CENA dresse un bilan satisfaisant de l’organisation

À la mi-journée de ce dimanche 24 février 2019, l’élection présidentielle se déroule de manière globalement satisfaisante sur toute l’étendue du territoire national et à l’étranger.



Depuis l’ouverture des bureaux de vote, à 8 h 00, jusqu’aux alentours de 14 h 00, de nombreux électeurs et électrices ont effectué ou continuent d’accomplir leur droit de vote dans le calme, la paix et la discipline.



Si quelques dysfonctionnements sont signalés, avec notamment des électeurs détenant leur carte d’électeur mais ne retrouvant pas leurs noms sur les listes d’émargement des bureaux où ils sont censés voter, la plupart des citoyens ne rencontrent aucune difficulté particulière.



Cependant, ces dysfonctionnements ont été pris en charge et sont en voie de règlement avec l’implication des représentants de la CENA sur le terrain et des présidents des bureaux de vote.



La plateforme de supervision du scrutin mise en œuvre par le service informatique de la CENA et fondée sur un échantillon significatif de bureaux de vote donne les résultats ci-après à 13 h 39 :



- Bureaux ouverts à l’heure : 98,18 %

- Matériel électoral complet : 99,68 %

- Déroulement normal du vote : 99,47 %

- Présence de la sécurité : 99,89 %.











Fait à Dakar le 24 février 2019



La CENA