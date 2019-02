Scrutin24février2019 : Issa Sall déplore le déplacement massif des électeurs d'un lieu de vote à un autre

Le candidat du Parti de l’unité et du rassemblement (Pur) a déploré avec la dernière énergie le déplacement des électeurs d’un bureau de vote à un vote. Après son vote à l’école, El Hadji Moustapha Sarr au bureau N°3 de Tataguine, le Pr Issa Sall salue néanmoins la tranquillité notée pour l'instant dans le vote.



« Tout se passe bien. Je pense que ça augure d’une bonne élection qui va se dérouler dans le calme et la sérénité. En venant, il semblerait que certaines personnes aient été déplacées d’état-civil à état-civil, ça fait quand même une bonne distance de 27 km et là je me rends compte que ces déplacements qui ont été faits, ne se justifient pas », peste le candidat à la présidentielle de ce dimanche 24 février 2019.



Issa Sall de renchérir : « Parce que je me demande pourquoi on réduit le nombre d’électeurs par bureau de vote si on n'a que cinq (5) candidats. Beaucoup d’électeurs ont été déplacés sans leurs avis, avec 5 candidats, on aurait pu les laisser ».



Et de conclure : «Quand, vous réduisez le nombre d’électeurs par bureau de vote, il est clair que vous allez faire déplacer des électeurs, mais déplacez-les au niveau du lieu de vote. Moi, j’ai voté au niveau du bureau de vote numéro 3, si on m’avez déplacé au même lieu de vote, le problème ne se serait pas poser. Mais on ne vous déplace pas d’un bureau de vote dans le même lieu de vote. Mais on vous déplace d’un lieu à un autre».