Scrutins - locales 2022- Thiès : Idrissa Seck prie pour "un scrutin de paix et de tranquillité"

Le président du Conseil Economique Social et Environnemental (CESE) et ancien maire de la ville de Thiès, Idrissa Seck, a accompli son devoir citoyen. Accompagné de sa femme, le leader du parti Rewmi et mentor du candidat de la commune de Thiès, Yankhoba Diattara, a prié pour que «le scrutin se passe dans la paix et la tranquillité».



D’emblée, Idrissa Seck a rendu grâce à Dieu et a magnifié le déroulement actuel du scrutin. «Je voudrais d’abord rendre grâce à Dieu de l’opportunité qui m’a été offerte de venir accomplir un devoir citoyen. Je me félicite et me réjouis du déroulement de la campagne électorale qui s’est passée dans la paix à Thiès et prier pour que le reste du scrutin se déroule dans les mêmes conditions de paix et de tranquillité », a déclaré l’ancien maire de Thiès.





Non sans rappeler que : «La démocratie sénégalaise est très avancée. C’est une démocratie ancienne».