Sébikhotane : un homme qui a pris une deuxième femme accusé d'avoir violé la sœur mineure de sa première épouse

Après trois (3) ans de détention provisoire, pour « pédophile et viol commis par une personne ayant autorité sur la victime », Abasse D. a été jugé mardi 21 mars 2023 devant la Chambre criminelle de Dakar. O.S, la petite sœur de sa première femme l’a accusé de viol. Celle-ci, âgée de 14 ans, a déclaré que son beau-frère l’a contrainte à entretenir des rapports sexuels.



Père de deux (2) enfants, le mis en cause risque encore de séjourner en prison 8 autres années. À en croire « L´Observateur », les faits ont eu lieu à Sébikotane, dans le courant de l'année 2020. Abasse D., a été arrêté suite à la plainte du père de la jeune fille.



Le 21 mars 2023, devant la barre de la Chambre criminelle, la présumée victime a révélé qu’il suffisait que sa grande soeur s'absente de la maison pour son bourreau se jette sur elle.



« Au début, c'était des caresses et des attouchements. A chaque fois qu'il finissait sa besogne, il me disait qu'il m'initie au sexe. Ce jour-là, ma grande sœur était partie se tresser. Je me reposais sur un matelas posé à même le sol, quand tout d'un coup, il a surgi de nulle part et m'a basculée avec une force inouie avant de me violer. Au début, je gardais le silence, parce que je ne voulais pas briser le mariage de ma sœur. Mais ce jour-là, j'étais excédée. Une amie m'a trouvée sur place en train de pleurer. C'est elle qui m'a encouragée à le dénoncer», a relaté la mineure.



De son côté, l'accusé Abass D. a nié les faits. Pour sa défense, il a soutenu que cette histoire est montée de toutes pièces par sa belle-famille qui lui en veut depuis qu'il a pris une seconde épouse.



Suites aux plaidoiries, le procureur de la République a requis 10 ans de réclusion criminelle contre lui. Date du délibéré le 18 avril prochain.