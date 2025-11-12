Sébikotane : les populations en colère face à la concession de 115 hectares de forêt classée

​La forêt classée de Sébikotane, déjà sous forte pression, est au cœur d'une nouvelle controverse majeure. Pas moins de 115 hectares de cette zone naturelle sont sur le point d'être concédés pour une durée de 25 ans à la société Holding Guèye, suscitant une vive contestation des populations riveraines.



​Selon Libération, l'attribution de cette vaste parcelle fait suite à un protocole d'accord scellé en juillet 2024. Ce document a été approuvé par le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique, alors dirigé par le professeur Daouda Ngom.



​Selon les termes du protocole, Holding Guèye, contrôlée par Mouhamadou Falilou Guèye, prévoit d'aménager un "port sec" sur le site, impliquant l'exploitation d'une plateforme logistique. Malgré l'opposition des populations, 115 hectares de la forêt classée de Sébikotane sont en passe d'être « donnés », pour 25 ans, à Holding Guèye.



​Ce projet suscite d'autant plus l'indignation que la société Holding Guèye dispose déjà d'infrastructures logistiques dans la région, notamment: Deux sites de moindre ampleur au Port autonome de Dakar (Pad). ​Malgré le tollé général et la ferme opposition des habitants, une audience publique portant sur ce projet est maintenue. Elle est prévue ce jeudi 13 novembre dans les locaux de la sous-préfecture de Diamniadio.



​Cette réunion, censée permettre l'expression des parties prenantes, s'annonce particulièrement tendue, les populations craignant une nouvelle défiguration de la forêt classée, déjà fortement impactée par diverses pressions foncières. L'enjeu est de taille : la préservation d'un espace vert crucial face à l'expansion des activités logistiques, livre Libération.

