Six ans presque jour pour jour après l'agression du producteur noir Michel Zecler par trois policiers, en 2020, la cour criminelle de Paris a prononcé des peines de prison ferme à l'encontre des trois policiers jugés, Pierre Plantier, Philippe Tondeux et Aurélien Lapersonne.



Les trois hommes étaient poursuivis pour violences volontaires aggravées et faux en écriture dans cette affaire qui avait choqué et relancé le débat sur les violences et le racisme dans la police en France.



Un à deux ans de prison ferme

Aurélien Lapersonne a écopé de cinq ans de prison, dont trois ans avec sursis. Philippe Tondeux a été condamné à cinq ans de prison, dont trois ans et demi avec sursis. Un mandat de dépôt à effet différé a été ordonné pour ces deux prévenus.



Le troisième, Pierre Plantier, a été condamné à cinq ans de prison, dont quatre ans avec sursis, et effectuera une année sous bracelet électronique. L'interdiction à vie d'exercer le métier de policier a également été prononcée à l'encontre des trois prévenus. Ce jeudi, l'avocate générale avait requis quatre à six ans de prison ferme contre les policiers.



La cour criminelle a décidé de retenir la circonstance aggravante de racisme. Condamnés pour violences aggravées, les trois hommes sont par ailleurs jugés coupables de faux en écriture publique commis par une personne dépositaire de l'autorité publique, et de violation de domicile.



La circonstance aggravante de racisme retenue

C'est cependant une décision en demi-teinte pour Michel Zecler et ses soutiens, dans une affaire de violences policières devenue emblématique, explique notre journaliste Laura Martel, depuis la cour criminelle de Paris. D'un côté, la circonstance aggravante pour racisme a été retenue, fait rarissime concernant des condamnations de policiers. C’est donc une victoire pour Michel Zecler, qui avait indiqué à la barre qu’être traité de « sale nègre » était une blessure encore plus douloureuse que les coups qu’il avait reçus. Ses avocats avaient aussi appelé la cour à restaurer Michel Zecler dans tous ses droits, en affirmant que la justice le croyait de bout en bout, y compris sur ces insultes racistes. C’est donc ce qu’ont fait les magistrates, parce que Michel Zecler a été constant dans ses déclarations, tandis que la rédaction d’un faux procès-verbal suivi de plaintes et de témoignages insincères ont discrédité les propos des policiers.



En revanche, les peines sont en deçà des réquisitions. Quatre, cinq et six ans avaient été requis, ce qui a clairement déçu Michel Zecler, qui s’est affaissé sur son banc. Ses soutiens ont, eux, protesté de manière étouffée. Les trois policiers écopent de cinq ans de prison, avec une partie ferme allant de un an sous bracelet électronique à deux ans de prison, sans exécution provisoire : ils peuvent donc faire appel et ne pas aller en prison. Les magistrates disent avoir pris en compte leurs excuses, leur absence d’antécédent, et leur bonne insertion dans la société.



Les images de la vidéosurveillance au cœur du dossier

Ce sont des images de vidéosurveillance du studio qui ont permis de contredire la version des policiers, qui voulaient selon eux contrôler Michel Zecler pour non-port du masque en pleine période de Covid. Ils avaient ensuite établi un faux procès-verbal accusant le producteur de violences à leur encontre, et déposé plainte contre lui pour rébellion. Révélées par le site Loopsider au public quelques jours après l'agression datée du 21 novembre 2020, elles avaient provoqué l'indignation de l'opinion publique et fait réagir, y compris au sommet de l'État, le président Emmanuel Macron, celui-ci parlant même de « honte ».



Newsletter

Recevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail



Je m'abonne

Lors du procès, la cour criminelle de Paris a donc visionné cette vidéo au cœur de l’accusation sur les écrans de la salle d’audience. Durant quatre minutes, les policiers ont donc été confrontés à leurs actes : des coups qui s'accumulent et semblent interminables : « une trentaine » de coups « de poing, de pied, de matraque, et même un coup de tête », a relevé le policier de l’IGPN qui a analysé la vidéo. L'avocate générale a requis des peines de 4, 5 et 6 ans de prison et demandé à ce que soit retenue la circonstance aggravante de racisme. Elle a également demandé l'interdiction définitive pour les trois accusés d'exercer une fonction de policier, estimant qu'ils avaient « trahi » leur serment et que l'affaire « portait atteinte à la société toute entière ».



De nombreuses personnalités publiques ont fait le déplacement tout au long du procès : le chanteur Fianso, ou encore le rappeur et acteur Stomy Bugsy, et pour l'annonce du verdict ce 20 novembre, l'acteur Jean-Pascal Zadi, tous venus soutenir le producteur de musique dans ce procès où la question du racisme était omniprésente, puisque Michel Zecler affirme avoir été traité de « sale nègre » à plusieurs reprises au cours de son passage à tabac.



Le plaidoyer choc de Seydi Ba, avocat de SOS Racisme

Seydi Ba, l’avocat de SOS Racisme et de plusieurs jeunes artistes présents dans le studio le 21 novembre 2020, a pris la parole au nom de toutes personnes racisées, elles aussi, victimes de violences policières : « Vous ne savez pas ce que c’est de subir son premier contrôle d’identité quand on a dix ans, ce que c’est de se demander si on a nos papiers, si on est bien habillé, si on ne va pas avoir l’air suspect. Vous ne savez pas ce que c’est de subir le tutoiement d’emblée, les poches retournées, les fouilles gratuites, les remarques sur l’habillement ou l’accent et les insultes. Nous les bougnoules, les bicots, les bamboulas, les nègres, nous unissons nos voix dans un bouquet de cris à briser les tympans de nos frères endormis... Vous ne savez pas ce que c’est, et ce n’est pas une injure que de le dire, parce que vous êtes blanche. »