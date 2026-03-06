Secrétariat général de l’Onu : les victimes de Macky Sall appellent à faire barrage à sa «candidature infâme»

Sous le règne de l’ancien président Macky Sall, le Sénégal a été secoué par une répression politique qui a coûté la vie à au moins 65 personnes et occasionné des milliers de blessés, ainsi que des détenus politiques. Alors que le dossier de candidature de l’ancien chef d’Etat a été déposé pour le poste de Secrétaire général de l’organisation des Nations Unies (ONU), le collectif des familles des martyrs et le mouvement "Zéro impunité" ont organisé une conférence de presse, ce mardi, pour appeler toutes les personnes «éprises de justice» à faire barrage à cette «candidature infâme» provenant de l’Afrique.



«Nous demandons solennellement au Président Diomaye Faye, à tous les chefs d’Etat africains épris de justice, de droits humains et à l’Union africaine (UA) de ne pas soutenir cette candidature infâme. L’Afrique a mieux à offrir au monde que Macky Sall, qui porte une lourde responsabilité sur les crimes de sang, les crimes de tortures et les emprisonnements», a dit Djibril Diao, porte-parole du Collectif des familles des martyrs.



Le Porte-parole a aussi précisé que l’élection de Macky Sall entachera toute «crédibilité» de l’ONU à «promouvoir les valeurs fondamentales de l’organisation». Il a par ailleurs prévenu que dans les «semaines et mois à venir», les victimes «mèneront des actions d’informations» auprès de l’UA, du conseil de sécurité de l’ONU et des manifestations de protestation au Sénégal et à New-York.



«Le Burundi, dont le régime commet de graves violations des droits humains est mal placé pour porter la candidature de Macky Sall», a conclu Djibril Diao, ajoutant que le chef d’Etat Évariste Ndayishimiye (président en exercice de l’UA) «se trompe lourdement».