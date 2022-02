Secteur de la Santé: And Gueusseum annonce un préavis de grève

Alors que le système scolaire est paralysé depuis plusieurs mois par la grève des enseignants, le secteur de la Sante risque aussi de connaître des perturbations. L’Alliance And Gueusseum va faire face à la presse ce mercredi 16 février 2022 au siège de la FGTS.



La rencontre avec les journalistes portera sur le « système de rémunération des agents de la fonction publique, le dépôt d’un préavis de grève et perspectives de la lutte », selon un communiqué parvenu à PressAfrik.



Mballo Dia Thiam et ses camarades du secteur de la Santé refusent d’être laissés en rade des nouvelles négociations entamées par le gouvernement pour mettre fin à la grève des enseignants.