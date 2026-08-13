Action sociale : Marie Angélique Mame Selbé Diouf échange avec l'UE sur la prise en charge des personnes vulnérables

Dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale, la ministre de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités, Marie Angélique Mame Selbé Diouf, a accordé une audience à une délégation de l’Union européenne ce mercredi 12 août 2026. Cette rencontre s'inscrit dans la dynamique de déploiement des nouvelles orientations stratégiques de l'État.



Selon les services du ministère, cette réunion de travail vise à aligner les appuis internationaux sur les priorités du gouvernement, notamment dans le cadre de « la mise en œuvre de l’Agenda national de Transformation Sénégal 2050 et de la Stratégie nationale de Développement (SND) 2025-2029 ». Ces référentiels « placent le capital humain, la protection sociale, l’inclusion et l’autonomisation des populations, notamment des femmes, des enfants et des personnes en situation de vulnérabilité, au cœur des priorités nationales ».



Au cours des échanges, les deux parties ont passé en revue les axes convergents entre la feuille de route ministérielle et les programmes de soutien de l'UE. Les discussions ont principalement porté sur « la protection sociale, la promotion des droits des femmes et des enfants, la lutte contre les vulnérabilités et le renforcement de l’inclusion sociale ».



D'après le département ministériel, cette audience « traduit ainsi la volonté commune du Sénégal et de l’Union européenne de consolider un partenariat stratégique ». Ce rapprochement institutionnel « ouvre également des perspectives pour le renforcement des interventions conjointes et la mobilisation de partenariats » au service des objectifs fixés par les plans de développement 2025-2029 et Vision 2050.