Logement à Dakar : des locataires confrontés à la hausse des loyers et aux frais supplémentaires

« Le logement à Dakar est plus cher que tout »

À Dakar et dans sa banlieue, trouver un logement accessible devient de plus en plus difficile. Entre loyers élevés, espaces exigus, cautions et frais de courtage, s’ajoutent aux charges quotidiennes et compliquent davantage la situation des locataires.À Guédiawaye, Oumy Diallo, habitante de la commune, vit avec sa famille dans un appartement loué à 150 000 francs CFA. Elle déplore le rapport entre le prix et les conditions de vie : « L’appartement est à 150 000 FCFA et il est très petit. Tout le temps, il y a des choses à réparer. Pourtant ici c’est la banlieue, les prix devraient être plus raisonnables ».À la Médina, Aliou Faye fait également face à des difficultés. Depuis peu, il loue une chambre pour 75 000 FCFA. Selon lui, une caution correspondant à trois mois de loyer lui aurait été demandée.« C’est très cher, voire abusé. J’étais obligé de chercher des colocataires avec lesquels partager la chambre », explique-t-il.Une solution qui ne règle pas pour autant le problème. Ils sont désormais trois à occuper la même chambre. « Nous sommes trois dans la chambre, chacun paye 20 000 francs par mois, mais il n’y a pas assez d’espace pour tous », témoigne Aliou Faye.Toujours à la Médina, Modou Niang, tailleur, rencontré devant son atelier, fait également face au poids des charges. Pour son petit espace de travail, il débourse 100 000 francs CFA par mois. « J’ai loué cette petite place que vous voyez là à 100 000 FCFA. C’est trop cher pour un endroit aussi petit ».À cela s’ajoutent les 60 000 FCFA de son logement. « Je paye mon logement à 60 000 et l’atelier à 100 000 chaque mois et je ne gagne même pas 200 000 par mois », souligne-t-il.Pour Ami Ndiaye, étudiante, les frais liés aux intermédiaires aggravent encore la situation. « Le problème, ce sont les courtiers. Aujourd’hui, pour avoir un logement, il faut passer par un courtier et ces derniers demandent un mois de caution. Normalement, on doit donner deux mois de caution, mais ils nous en demandent trois », affirme-t-elle.Fallou Thiam dénonce également le coût des démarches. « Le logement à Dakar est plus cher que tout, je pense. Même pour une simple visite, le courtier te demande 2 000 francs CFA », affirme-t-il, estimant que certains logements proposés ne correspondent pas aux attentes des demandeurs.Face à la hausse des prix dans la capitale, certains ménages sont contraints de s’éloigner davantage du centre-ville. C’est le cas de Medou Soudane, commerçant, qui vit à Yeumbeul alors qu’il travaille à Dakar.« Le déplacement est très difficile, je me lève très tôt. Je veux un logement plus près, mais par là c’est cher. Je suis donc obligé de vivre dans la banlieue car là-bas c’est moins cher », explique-t-il.Entre le niveau des loyers, la taille des logements, les cautions et les frais supplémentaires, les témoignages recueillis illustrent les difficultés auxquelles sont confrontés de nombreux locataires à Dakar et dans sa banlieue pour trouver un logement correspondant à leurs revenus.