Développement maritime : le ministre des Pêches entame une visite de travail de quatre jours dans la région de Saint-Louis

Du 12 au 15 août 2026, la région de Saint-Louis accueille une mission du ministère des Pêches, des Infrastructures maritimes et portuaires. À travers un message sur sa page facebook, le ministère a annoncé ce déplacement stratégique destiné à évaluer les réalités du secteur et à poser les jalons de nouvelles opportunités pour l'économie maritime locale.



L'agenda de cette tournée régionale s'annonce particulièrement dense pour le sous-secteur de la pêche. Selon le communiqué ministériel, « l’objectif sera de rencontrer les acteurs de la pêche et de l’économie maritime, prendre le pouls du secteur, inaugurer de nouvelles infrastructures et échanger avec nos partenaires autour de nouvelles perspectives de collaboration ».





Au-delà de l’inauguration des nouveaux équipements, le ministère entend placer cette visite sous le signe de l'écoute et du partenariat direct avec les professionnels de la mer. Le ministère souligne ainsi que « cette série de visites sera également l’occasion d'être au plus près des réalités du terrain et de renforcer notre engagement en faveur d’un développement durable et inclusif de l’économie maritime », réaffirmant l'ambition des autorités d'apporter des réponses concrètes aux défis de la pêche dans la zone Nord.