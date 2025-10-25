Réseau social
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Section de recherches de Colobane: Pape Malick Ndour libéré après sa garde à vue



Section de recherches de Colobane: Pape Malick Ndour libéré après sa garde à vue
L’ancien ministre Pape Malick Ndour a finalement été remis en liberté. Interpellé puis placé en garde à vue ce vendredi à la Section de recherches de la Gendarmerie de Colobane, il a été relâché dans la soirée sur instruction du parquet, qui s’était auto-saisi de l’affaire.
 
D’après plusieurs sources, le Coordonnateur des cadres républicains était visé pour “actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité de l’État et à jeter le discrédit sur les institutions”. 
 
Sa convocation faisait suite à des propos qu’il aurait tenus le 18 octobre dernier lors d’une manifestation politique.
Moussa Ndongo

Samedi 25 Octobre 2025


