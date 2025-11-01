Sécurité aérienne : le Sénégal franchit un nouveau cap avec un score de 88,35 % à l’audit de l’OACI

Le Sénégal vient de réaliser une nouvelle avancée notable dans le domaine de la supervision de la sécurité de l’aviation civile. L’Organisation de l’Aviation civile internationale (OACI) a bouclé, vendredi 31 octobre 2025, une Mission de validation coordonnée (ICVM) visant à évaluer les performances de l’Autorité nationale de l’Aviation civile et de la Météorologie (ANACIM).



Selon les résultats obtenus, le domaine des services de navigation aérienne (ANS) a enregistré un score de 94,34 %, contre 77 % lors du précédent audit réalisé en 2019. Ce progrès significatif porte le taux global de supervision de la sécurité de l’aviation civile sénégalaise de 85,26 % en 2024 à 88,35 % en 2025, en attendant la publication du rapport définitif.



Lors de la cérémonie de clôture, le directeur général de l’ANACIM, Dr Diaga Basse, a salué les efforts collectifs ayant permis cette performance. « Cette progression est le fruit de l’engagement de tous les fournisseurs de services de navigation aérienne, notamment l’ASECNA, AIBD SA et l’Armée de l’air, mais aussi de l’accompagnement constant des plus hautes autorités du pays », a-t-il déclaré.



Le Dr Basse a rappelé que la mobilisation du Secrétariat général du gouvernementet du ministère des Transports terrestres et aériens, à la suite de la 42ᵉ Assemblée de l’OACI, a permis l’adoption de nouveaux textes réglementaires lors du Conseil des ministres du 9 octobre 2025. « Ces textes concernent la création et le fonctionnement des Services de Recherches et de Sauvetage (SAR) en temps de paix, la fixation des redevances et produits dus à l’Autorité de l’Aviation civile, ainsi que la détermination des amendes et pénalités aéronautiques », a-t-il précisé.



La direction générale de l’ANACIM a réaffirmé sa volonté de maintenir cette dynamique. « Nous allons poursuivre nos efforts en renforçant la coordination avec toutes les parties prenantes et en mettant en œuvre les recommandations de l’OACI pour maintenir le cap de la performance », a assuré Dr Basse.