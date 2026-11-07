Maguette Diop après son sacre aux JOJ Dakar 2026 : Les voyants étaient au vert pour décrocher l'or »

La station balnéaire de Saly West Beach a été le théâtre d'un exploit retentissant pour les Sénégalais lors des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026.



Engagé dans la catégorie des 80 kg, le jeune Maguette Diop, âgé de 16 ans, s'est imposé avec brio en dominant son adversaire sur un score sans appel de 4 à 0 en lutte de plage, décrochant ainsi la deuxième médaille d'or du Sénégal.



Ce sacre historique ne doit rien au hasard, mais plutôt à une préparation de longue haleine menée avec une rigueur absolue. « Ça fait 3 mois qu'il y a le regroupement », a rappelé le médaillé d'or, soulignant qu'entre les séances de renforcement musculaire et le suivi de la préparation, « tous les voyants étaient au vert » pour aborder cette échéance majeure et remporter ce sacre.



Bénéficiant d'un soutien logistique et institutionnel optimal, le jeune athlète a salué les conditions de travail mises à disposition : « On a manqué de rien ». Une stabilité qui lui a permis de faire la différence sur le sable grâce à une préparation rigoureuse.



Pour le champion, cette victoire éclatante relève avant tout d'« une question de hargne ». Des propos qui ouvrent des perspectives plus que prometteuses pour les compétitions à venir : « On va aller chercher une médaille d'or, si Dieu le veut ».