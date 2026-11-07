PIB en hausse à 8,2 %, déficit maîtrisé à 2,3 % : le double succès du Bénin salué par le FMI

L’économie béninoise fait preuve d’une résilience remarquable malgré une conjoncture internationale défavorable.
Selon les conclusions préliminaires de la mission d’évaluation du Fonds monétaire international (FMI) publiées le 6 novembre 2026 à Cotonou, le produit intérieur brut (PIB) réel a progressé de 8,2 % au premier semestre 2026, soutenu par l'industrie manufacturière, la construction et le commerce.
Cette dynamique fait suite à une performance record de 8,1 % en 2025, marquant le niveau de croissance le plus élevé du pays depuis près de deux décennies. Sur le front des prix, la stabilité prévaut : l’inflation reste maîtrisée et devrait atteindre la cible de 2 % d’ici 2027.
Cette performance s'accompagne d'une gestion stricte des finances publiques pour préserver la viabilité de la dette. Le déficit budgétaire s'est réduit à 2,3 % du PIB en 2025 et devrait s'établir à 2,3 % en 2026 puis à 2,9 % en 2027, maintenant ainsi le Bénin en dessous du plafond de 3 % fixé par l’UEMOA.
Si les perspectives restent favorables, le FMI anticipe une décélération progressive de l’activité à 7,8 % en 2026 et autour de 7,0 % en 2027 sous l’effet de la hausse des coûts d’importation et de transport, tout en mettant en garde contre « des prix internationaux des matières premières plus élevés ou plus volatils » et une « dégradation de la situation sécuritaire régionale ».
Face à ces défis, l'institution internationale préconise la poursuite des réformes structurelles et la protection des populations vulnérables.
Selon les conclusions préliminaires de la mission d’évaluation du Fonds monétaire international (FMI) publiées le 6 novembre 2026 à Cotonou, le produit intérieur brut (PIB) réel a progressé de 8,2 % au premier semestre 2026, soutenu par l'industrie manufacturière, la construction et le commerce.
Cette dynamique fait suite à une performance record de 8,1 % en 2025, marquant le niveau de croissance le plus élevé du pays depuis près de deux décennies. Sur le front des prix, la stabilité prévaut : l’inflation reste maîtrisée et devrait atteindre la cible de 2 % d’ici 2027.
Cette performance s'accompagne d'une gestion stricte des finances publiques pour préserver la viabilité de la dette. Le déficit budgétaire s'est réduit à 2,3 % du PIB en 2025 et devrait s'établir à 2,3 % en 2026 puis à 2,9 % en 2027, maintenant ainsi le Bénin en dessous du plafond de 3 % fixé par l’UEMOA.
Si les perspectives restent favorables, le FMI anticipe une décélération progressive de l’activité à 7,8 % en 2026 et autour de 7,0 % en 2027 sous l’effet de la hausse des coûts d’importation et de transport, tout en mettant en garde contre « des prix internationaux des matières premières plus élevés ou plus volatils » et une « dégradation de la situation sécuritaire régionale ».
Face à ces défis, l'institution internationale préconise la poursuite des réformes structurelles et la protection des populations vulnérables.
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