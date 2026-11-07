Météo : le Sénégal sous le soleil et une forte chaleur ce week-end, de la poussière en altitude à prévoir

L'Agence Nationale de l'Aviation Civile et de la Météorologie (ANACIM) annonce un week-end particulièrement ensoleillé sur l'ensemble du Sénégal. Du samedi 7 au dimanche 8 novembre 2026, un ciel bleu et dégagé dominera la quasi-totalité des régions. Seuls quelques nuages légers décoreront le ciel à l'Est et au Sud en journée, tandis que des nuages plus denses s'installeront dans la nuit au Sud-ouest, notamment du côté de Sédhiou et Cap-Skirring.



La chaleur sera fortement ressentie sur tout le pays, avec de grands écarts de température entre le littoral et l'intérieur des terres. Sur la côte, la fraîcheur de l'océan limitera le thermomètre à 32°C à Dakar et 34°C à Cap-Skirring. En revanche, l'intérieur du pays suffoquera sous des maximales atteignant 38°C à 39°C dans les zones de Thiès, Diourbel, Saint-Louis, Podor, Kaolack ou encore Tambacounda. La nuit apportera un peu de réconfort avec des minimales qui descendront jusqu'à 22°C à Tambacounda et Kolda.



Malgré ce grand soleil, une légère brume de poussière flottera en altitude. Si elle ne gênera pas la visibilité globale pour les déplacements, elle pourrait toutefois altérer la qualité de l'air. Côté vent, un souffle faible à modéré, venant principalement du Nord-ouest et de l'Est, traversera le territoire. Enfin, pour les usagers de la mer et du littoral à Dakar, le soleil se couchera dimanche à 18h39. Les marées hautes de ce samedi sont attendues à 07h29 et 19h58, tandis que la mer basse se calera à 13h40.