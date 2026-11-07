JOJ Dakar 2026 : Maguette Diop décroche la deuxième médaille d'or du Sénégal en lutte de plage

La station balnéaire de Saly West Beach a été le théâtre d'un nouvel exploit retentissant lors des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026.



Engagé dans la catégorie des 80 kg, le jeune Maguette Diop, âgé de 16 ans, s'est imposé avec brio en dominant son adversaire sur un score sans appel de 4 à 0 en lutte de plage.



Ce triomphe éclatant vient couronner une après-midi mémorable pour la délégation sénégalaise en décrochant la deuxième médaille d'or du Sénégal dans cette discipline.



Porté par la clameur des spectateurs, le champion a effectué un tour d'honneur marquant sous les couleurs du drapeau sénégalais, vert, jaune et rouge.