Sécurité énergétique : Birame Soulèye Diop annonce un audit situationnel et la restructuration du secteur des hydrocarbures

Face aux défis croissants liés à l’approvisionnement en hydrocarbures et à la stabilité énergétique, le ministre de l’Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Soulèye Diop, a entrepris hier jeudi une tournée sur plusieurs sites de stockage d’hydrocarbures à Dakar. L'objectif était d'évaluer l’état des infrastructures et identifier les mesures nécessaires pour renforcer la sécurité énergétique du pays.



Lors de cette tournée, le ministre a salué les efforts des acteurs du secteur, qui ont su développer des infrastructures essentielles pour l’approvisionnement du pays et l’exportation vers d’autres nations africaines, rapporte Sud Quotidien. Cependant, il a souligné la nécessité de renforcer ces acquis à travers de nouveaux projets pour améliorer la résilience énergétique.



« Nous devons revisiter toute la stratégie d’approvisionnement du pays en hydrocarbures. L’objectif est de garantir une distribution efficace, à un coût abordable, tout en repensant le mécanisme de subvention », a déclaré Birame Soulèye Diop.



Le journal informe qu'un "audit situationnel sera ainsi mené pour évaluer les capacités de stockage, la chaîne d’approvisionnement et la structure des prix. Ce travail, confié à des experts, vise à optimiser la gestion des ressources énergétiques et à orienter les investissements publics et privés."



En visitant le site de DOT avec Ola Energy, Birame Soulèye Diop s’est félicité de l’engagement des opérateurs privés à accompagner l’État dans la sécurisation de l’approvisionnement énergétique. Il a rappelé que "le développement du secteur repose sur une implication forte des entreprises locales, dont les investissements sont essentiels à la souveraineté énergétique."



Les capacités de stockage et de transport ont été au cœur des discussions. Le ministre a insisté sur "le besoin de renforcer les infrastructures, notamment les dépôts stratégiques de Dakar, Oryx, Vivo Energy et d’autres terminaux pétroliers, pour garantir un approvisionnement fluide et sécurisé."



Le coût des hydrocarbures reste une préoccupation majeure pour les consommateurs sénégalais. Le ministre a annoncé une réflexion sur le repositionnement des subventions afin de mieux structurer le marché et de garantir des prix accessibles.



« Notre objectif est d’assurer un approvisionnement stable tout en rendant les prix plus compétitifs. Cela passe par une modernisation des infrastructures et une meilleure maîtrise des coûts de transport et de distribution », a-t-il expliqué.



Pour prévenir toute pénurie et faire face aux fluctuations du marché international, le gouvernement envisage également la constitution d’un stock stratégique de sécurité. Cette réserve vise à garantir l’autonomie énergétique du pays en cas de crise.