Sécurité routière : 30.349 infractions enregistrées par la gendarmerie nationale en août

La Gendarmerie nationale annonce avoir relevé un total de 30.349 infractions au code de la route pendant le mois d’août. Ceci, dans le cadre de plusieurs opérations de lutte contre l’insécurité routière.



Dans un communiqué rendu public ce 15 septembre, les services de la Gendarmerie nationale informent que "ces infractions portent notamment sur des visites techniques expirées, des défauts d’assurance, des organes défaillants (pneumatiques, systèmes de freinage ou d’éclairage) ainsi que le défaut de port de masque pour les motocyclistes".



Ils signalent que "47.200 véhicules et 8.224 motos ont été contrôlés au cours de cette période et 1.780 permis de conduire saisis". Mieux, rapporte la même source, "un montant global de 27.217.000 francs CFA a été perçu au titre des amendes forfaitaires".



La Gendarmerie nationale en appelle à "une conscience citoyenne" sur les routes et invite les usagers au respect des règles de conduite automobile.