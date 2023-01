Sécurité routière : Macky demande au gouvernement de veiller à la mise en œuvre des mesures d’urgence

En conseil des ministres, le président Macky Sall, a demandé au gouvernement de « veiller à la mise en œuvre des mesures d’urgence de la sécurité routière », adoptées après la mort de 42 personnes dans un accident de la route survenu le 8 janvier dernier à Sikilo, près de la commune de Kaffrine.



Le président Sall a invité le gouvernement à veiller à la mise en œuvre des mesures d’urgence de la sécurité routière avec : « l’application de toutes les mesures validées en Conseil des ministres, notamment l’intensification des visites techniques, la limitation de vitesse à 90 km/heure maximum des véhicules de transports publics et l’arrêt de l’importation et le rechapage des pneus d’occasion ».



« L’intensification, le long des axes routiers et autoroutiers, des contrôles permanents des forces de sécurité, la maitrise de la circulation routière et la divagation des animaux. La réforme et la modernisation du système de transport public dans tous ses volets en intégrant l’urgence de la mise en œuvre du programme concerté de renouvellement accéléré des parcs de transport, comme action prioritaire d’accompagnement », lit-on dans le document.