Sédhiou : 37 membres de la société civile formés en suivi et élaboration du budget public

Le réseau citoyen pour la transparence budgétaire (RCTB) accompagne une trentaine de membres de l’organisation de la société civile dans la région de Sédhiou. Ils bénéficient d’une capacitation sur les processus d’élaboration, de mise en œuvre et de suivi du budget public.



« L’enjeu est d’accompagner le gouvernement du Sénégal à mettre en œuvre les réformes des finances publiques pour permettre de renforcer la transparence budgétaire pour arriver à une croissance économique durable. Pour cela, nous avons décidé de renforcer la capacité des acteurs des organisations de la société civile (OSC) pour leur permettre de comprendre le document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle (DPBEP) », a expliqué Aissatou Dramé, venue représenter le RCTB.



Selon toujours, Madame Dramé cette formation « vise à permettre aux membres des OSC de maîtriser le DPBEP, pour pouvoir formuler des plaidoyers afin que les besoins prioritaires ressentis au niveau local puissent être pris en compte dans l’élaboration du budget public. »



Au terme de cette mise à niveau, les acteurs de la société civile de la capitale du Pakao, espèrent mieux maîtriser le processus d’élaboration et de suivi du budget public.