Sédhiou : L'Anaf fait d’importants dons aux détenus de la MAC

La section féminine de l’Amicale nationale des agents de la sécurité de proximité (ASP) de Sédhiou a offert aux détenus de la Maison d'arrêt et de correction (MAC) un important de lots de blousons, d'effets de toilette et de serviettes hygiéniques.



La coordinatrice des ASP justifie «ce geste si modeste » par le fait que ces prisonniers ont souvent des besoins primaires à satisfaire. Fatoumata Cissé et ses collègues n’ont pas hésité à leur apporter un soutien.



Agent de l'administration de la MAC, Mame Latyr Faye s'est félicité de cette initiative de la section féminine des ASP de la commune de Sédhiou. Il a profité de l'occasion pour remercier tous ceux qui, à la veille des fêtes religieuses, viennent en aide à la population carcérale, renseigne Seneweb.