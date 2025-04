Sedhiou : Le village de Kobayel crie son besoin urgent d’électricité : « Nous voulons du courant !

Au cœur de leur révolte, une promesse non tenue. Depuis 2020, des poteaux électriques ont été plantés dans le village, nourrissant l’espoir d’un raccordement imminent au réseau national. Cinq ans plus tard, l’attente continue et l’indignation aussi.

« Ces poteaux sont attaqués par des termites. Certains sont même tombés. Nous ne comprenons pas pourquoi les choses stagnent alors que tout semblait prêt depuis longtemps », déplore le porte-parole des habitants. La population, fatiguée des promesses sans lendemain, a donc décidé de faire entendre sa voix à travers une journée de mobilisation pacifique mais déterminée.

Les conséquences de l’absence de courant sont nombreuses et pèsent lourdement sur la vie quotidienne. Les femmes du village ne peuvent pas utiliser les trois moulins disponibles, faute d’électricité. Elles sont contraintes de parcourir plusieurs kilomètres jusqu’à Ndiama Lathiel pour moudre leurs céréales. Pire encore, les accouchements se font parfois à la lumière de torches, mettant en danger la santé des mères et des nouveau-nés.

L’approvisionnement en eau potable est un autre casse-tête. Le château d’eau du village fonctionne grâce à un moteur alimenté au gasoil, un carburant jugé « très cher » par les habitants, qui peinent à le financer régulièrement.

En lançant ce cri du cœur, les populations de Kobayel espèrent attirer l’attention des nouvelles autorités. Elles demandent non seulement un raccordement urgent au réseau électrique, mais aussi des mesures concrètes pour améliorer leurs conditions de vie. « Nous voulons du courant, ce n’est pas un luxe, c’est une nécessité », résume un habitant visiblement épuisé par des années d’attente.

Le message est clair : Kobayel veut la lumière. Reste à savoir si l’État répondra à cet appel pressant.

La colère gronde à Kobayel, un village du département de Bounkiling, dans la région de Sédhiou sud).Les populations ont battu le pavé avec des brassards rouges pour réclamer ce qu’elles considèrent comme un droit fondamental : l’accès à l’électricité.