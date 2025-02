Sédhiou - Une collision entre deux motos Jakarta fait deux morts et deux blessés

Deux (2) morts et deux blessés, c’est le bilan de l’accident survenu d’une collision entre deux (2) motos Jakarta sur l'axe Sédhiou/Marsassoum, non loin de la gare routière.



Selon la Rfm, l’accident est survenu dans la nuit du dimanche au lundi, aux environs de 21 heures. Les deux conducteurs, qui roulaient en sens inverse, avaient chacun un passager à bord. L’un des victimes est décédé après son évacuation au centre hospitalier régional, Amadou Tidiane Ba. Le second qui lui aussi était sur la même moto a succombé à ses blessures, ce lundi vers 11 heures.

Quant- aux occupants de la deuxième moto ils se sont en sorties avec des blessures relativement légères. Le conducteur s'en est quasiment sorti indemne, la passagère, elle est toujours à l'hôpital pour des soins.