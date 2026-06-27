Sédhiou : la Coalition Diomaye Président dénonce les « agissements politiques » du ministre Mamadou Lamine Dianté dans la région

Dans un communiqué publié ce samedi 27 juillet, la coalition estime que l'actuel ministre, présenté comme un acteur politique de Kolda, « n'a jamais déroulé dans le passé une quelconque activité politique dans la région de Sédhiou ». Selon ses responsables, depuis sa nomination au gouvernement, Mamadou Lamine Dianté chercherait à « s'ériger en leader politique des deux régions de Kolda et de Sédhiou » afin, affirment-ils, « d'instrumentaliser l'opinion nationale sur sa prétendue envergure politique ».

La CDP de Sédhiou invite ainsi le ministre à « balayer d'abord devant sa porte » en consolidant sa base politique dans la région de Kolda. Elle soutient qu'à ce jour, « aucune structure de la Coalition Diomaye Président n'a officiellement été installée » dans cette région.

Le signataire du communiqué, Mamady Kouyaté, rappelle également que la région de Sédhiou dispose d'un important potentiel humain, composé de cadres et de technocrates capables de contribuer au développement du pays. À ce titre, ils réitèrent leur appel au président de la République et au Premier ministre afin que la région soit davantage prise en compte lors des prochaines nominations aux hautes fonctions de l'État.

Pour la coalition, une meilleure représentativité des fils de Sédhiou dans les instances de décision nationales permettrait de renforcer leur implication dans la gestion des affaires publiques et de participer pleinement aux efforts de construction du Sénégal.

La Coalition Diomaye Président du département de Sédhiou affirme, par ailleurs, demeurer pleinement engagée derrière sa superviseure générale, Aminata Touré, dans la dynamique de massification de la coalition à travers l'ensemble des collectivités territoriales de la région.

Enfin, elle réaffirme sa disponibilité à accompagner toutes les initiatives de développement portées par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, tout en plaidant pour une meilleure prise en compte des aspirations des acteurs politiques et sociaux de Sédhiou.

La Coalition Diomaye Président du département de Sédhiou est montée au créneau pour dénoncer ce qu'elle qualifie d'« agissements politiques » du ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du service public, Mamadou Lamine Dianté, dans la région de Sédhiou.