Sédhiou: la Ziarra annuelle de Bogal annulée en raison de la Covid-19

L'édition 2021 de la Ziarra de Bogal, dans la Région de Sédhiou, n’aura pas lieu cette année. L’évènement prévu les 26, 27 et 28 février 2021, a été annulé en raison de la pandémie du Coronavirus.



Le guide spirituel Thierno Abdourahmane Barry qui a pris cette décision, estime que la pandémie du Covid-19 ne permet pas d’accueillir les milliers de fidèles.



Son fils aîné, Cheikh Moustapha Barry explique : « Cela fait presque un an que la maladie à coronavirus est entrée dans notre pays. Depuis le début, les autorités étatiques et sanitaires ne cessent de rappeler que les rassemblements favorisent la contamination du virus, c’est pour cela que le marabout en toute responsabilité, a décidé de reporter la Ziarra de Bogal qui est un événement religieux d’une grande dimension avec des milliers de pèlerins ».