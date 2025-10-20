Réseau social
Sédhiou : un officier des Eaux et Forêts retrouvé mort dans sa chambre



Sédhiou : un officier des Eaux et Forêts retrouvé mort dans sa chambre
Le Lieutenant Ndour, officier du service régional des Eaux et Forêts de Sédhiou (sud), a été retrouvé sans vie dans sa chambre. L'alerte a été donnée par des proches inquiets de son absence de réponse répétée aux appels familiaux, selon Sudfm.

Le corps sans vie a été transféré à la morgue de l'hôpital régional où une autopsie sera pratiquée pour déterminer les circonstances de son décès.

Les autorités restent discrètes sur les causes possibles de cette tragédie.
